Школьники и студенты из Ростова могут побороться в области искусственного интеллекта

Талантливая молодежь юга России может потягаться в знаниях в области искусственного интеллекта и получить солидные денежные вознаграждения. До 22 сентября открыта регистрация на бесплатный международный конкурс AI Challenge*, организованный Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта для школьников и студентов до 25 лет.
Организаторы отмечают, что участвовать можно из любой точки мира: нужно пройти регистрацию на официальном сайте и квалификационный этап, выбрать трек по возрасту и уровню подготовки, а также можно дополнительно получить знания для решения задач по AI перед стартом.
Мария Прохорова, зампредседатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— В прошлом году конкурс AI Challenge объединил участников из России и 65 стран. Южная молодежь не только пополнила ряды конкурсантов, но и вышла в призеры: ростовчанин Иван Дорбаш победил в треке «Начинающие», а Полина Юрчик из Краснодара стала первой среди "Креативных, — рассказала зампредседатель Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.
Организаторы подготовили десять задач в сфере искусственного интеллекта. Ребята до 8 класса в треке «Начинающие» с базовыми навыками машинного обучения и Python** смогут разработать помощника преподавателя по проверке сочинений ОГЭ.
Старшеклассники с 9 класса и студенты колледжей до 19 лет в треке «Школьники» пройдут индивидуальные и командные кейсы средней и повышенной сложности: оценка освещения по изображению, создание мультимодальной системы для решения математических задач, разработка reinforcement learning-агента. Потребуются уверенное владение Python, знание классических алгоритмов машинного обучения и понимание основ нейросетей.
Самый сложный студенческий трек собрал комплексные кейсы на стыке биоинформатики, компьютерного зрения, диалоговых систем и мультимодальных моделей. Участникам предстоит разработать мультимодальную модель для поиска 3D CAD-объектов по текстовым описаниям и изображениям, что потребует высокого уровня программирования, глубокого понимания ML и опыта работы с современными архитектурами deep learning.
Финальный этап пройдет с 27 октября по 10 ноября, а победителей пригласят на награждение в Москве в рамках международной конференции AI Journey***. Призовой фонд составляет 15,6 млн рублей, а главная награда для лучших — возможность пройти программу по подготовке к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в 2026 году.
*AI Challenge — АИ Челендж.
**Python — Пайтон.
***AI Journey — АИ Джорни.