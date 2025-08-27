Путин наградил курских медиков

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях, соответствующий указ был опубликован в среду.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента РФ Гаврикову Елену Юрьевну — старшую медицинскую сестру территориального центра медицины катастроф областного бюджетного учреждения здравоохранения “Курская областная многопрофильная клиническая больница”, — говорится в документе.
Также президент объявил благодарность медикам из территориального центра медицины катастроф Курской областной клинической больницы — начальнику центра Роману Лисяному, начальнице отдела Елене Сухаревой, заведующей отделением Маргарите Ланиной, врачу Алексею Репалову, врачу Антуану Сакру, медбрату Сергею Ковалеву, медсестрам Лилии Коноваловой и Софии Сторублевой, водителям Владиславу Форопонову и Юрию Чижову.
Кроме того, благодарность президента получили и медики из Курской областной станции скорой помощи — врач Николай Салов, фельдшер Наталья Медведева.