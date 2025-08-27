Ричмонд
В Белгородской области отремонтировали мост через реку Ворсклу

Специалисты заменили балки пролетных строений, сделали водоотвод и гидроизоляцию, а также уложили новое покрытие.

Мост через реку Ворсклу капитально отремонтировали в поселке городского типа Борисовка Белгородской области. Работы выполнили в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.

Искусственное сооружение ведет к центру населенного пункта. Оно расположено на участке дороги Борисовка — Пролетарский. Его длина составляет почти 74 м. Специалисты заменили балки пролетных строений, сделали водоотвод и гидроизоляцию для защиты моста от воздействия влаги и предотвращения его разрушения. Помимо этого, на переправе уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также на сооружении и подходах к нему установили ограждения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.