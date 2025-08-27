В Белгородской области отремонтировали мост через реку Ворсклу

Искусственное сооружение ведет к центру населенного пункта. Оно расположено на участке дороги Борисовка — Пролетарский. Его длина составляет почти 74 м. Специалисты заменили балки пролетных строений, сделали водоотвод и гидроизоляцию для защиты моста от воздействия влаги и предотвращения его разрушения. Помимо этого, на переправе уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также на сооружении и подходах к нему установили ограждения.