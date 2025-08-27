На территории села Малый Сурмет в Оренбуржье построят фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возводится в селе Малый Сурмет Абдулинского муниципального округа в Оренбургской области. Строительство медпункта отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации округа.
Подрядной организацией уже смонтирован корпус ФАПа, продолжаются внутренние монтажные работы, после чего специалисты приступят к установке необходимого оборудования. К зданию проведут все необходимые коммуникации и благоустроят прилегающую территорию. После открытия учреждения местные жители смогут получать первичную медпомощь в комфортных условиях.
«Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе возводится при активной поддержке врио губернатора Евгения Александровича Солнцева, правительства и министерства здравоохранения Оренбургской области. Огромное всем за это спасибо! Здоровье — самый ценный капитал человека. Поэтому очень важно для всех, в том числе жителей сельской местности, оставаться полными сил и энергии», — отметил глава Абдулинского муниципального округа Денис Павлов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.