В двух городах Чукотки благоустроят общественные пространства

Города Билибино и Певек в Чукотском автономном округе стали победителями IV конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Благодаря этому каждый город получит средства на благоустройство общественных территорий, сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
Например, в Певеке продолжат благоустройство территории набережной. Там сделают новое бетонное покрытие, проведут электроснабжение и установят освещение, также укрепят береговую линию. В Билибине новый облик получит территория возле детсада «Аленушка». В ходе работ пространство планируют озеленить, сделать там освещение, уложить новое покрытие, установить систему видеонаблюдения, оборудовать игровые и рекреационные зоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.