Повышена «выносливость» устройств для нейроморфных систем

«Сотрудниками МГУ был предложен метод управляемого дефектообразования с помощью радиационного воздействия на структуру мемристора. Воздействие альфа-излучения на мемристоры привело к значительному улучшению их характеристик. После облучения количество устойчивых резистивных состояний увеличилось почти в три раза, а отношение сопротивлений в высоко- и низкоомном состоянии — более чем в два раза. Кроме того, увеличилась и “выносливость” устройства: число циклов переключений возросло в полтора раза», — сообщили в вузе.