Изъятые у пассажиров вещи в аэропортах Казахстана будут уничтожать

«В целях приведения системы авиационной безопасности аэропортов Казахстана в соответствие с международными практиками и стандартами, аэропорты страны прекращают практику хранения предметов, изъятых у пассажиров при досмотре как запрещенные к перевозке на воздушном транспорте. Данное решение принято также для оптимизации процессов обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркивают, что изъятые предметы могут быть переданы сопровождающим лицам, если это возможно.
К запрещенным для перевозки в ручной клади относятся:
- жидкости, аэрозоли и гели в емкостях более 100 мл;
- продукты без заводской упаковки (мед, варенье, молочные изделия и домашние заготовки);
- иные потенциально опасные предметы.
Полный перечень предметов, запрещенных к перевозке пассажирами, доступен здесь. Пассажирам рекомендуют заранее дополнительно ознакомиться с правилами провоза ручной клади и багажа на сайтах авиакомпаний и на стойках регистрации в аэропортах.