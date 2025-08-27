Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изъятые у пассажиров вещи в аэропортах Казахстана будут уничтожать

Аэропорты Казахстана больше не будут хранить изъятые у пассажиров предметы, запрещенные к перевозке. Теперь все вещи будут утилизироваться сразу после досмотра. Как пояснили в Минтранспорта РК, такое решение приняли, чтобы привести систему безопасности к международным стандартам.

«В целях приведения системы авиационной безопасности аэропортов Казахстана в соответствие с международными практиками и стандартами, аэропорты страны прекращают практику хранения предметов, изъятых у пассажиров при досмотре как запрещенные к перевозке на воздушном транспорте. Данное решение принято также для оптимизации процессов обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что изъятые предметы могут быть переданы сопровождающим лицам, если это возможно.

К запрещенным для перевозки в ручной клади относятся:

  • жидкости, аэрозоли и гели в емкостях более 100 мл;
  • продукты без заводской упаковки (мед, варенье, молочные изделия и домашние заготовки);
  • иные потенциально опасные предметы.

Полный перечень предметов, запрещенных к перевозке пассажирами, доступен здесь. Пассажирам рекомендуют заранее дополнительно ознакомиться с правилами провоза ручной клади и багажа на сайтах авиакомпаний и на стойках регистрации в аэропортах.