Изъятые у пассажиров вещи в аэропортах Казахстана будут уничтожать

Аэропорты Казахстана больше не будут хранить изъятые у пассажиров предметы, запрещенные к перевозке. Теперь все вещи будут утилизироваться сразу после досмотра. Как пояснили в Минтранспорта РК, такое решение приняли, чтобы привести систему безопасности к международным стандартам.