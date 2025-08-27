Турпоток по РФ в летний сезон может достигнуть 48 млн поездок

Летний туристический сезон 2025 года, который традиционно длится с мая по сентябрь, по прогнозам Минэкономразвития России, станет рекордным. Ожидается, что за эти сроки будет совершено 48 миллионов туристических поездок по стране, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве.
Уже первые месяцы сезона — май и июнь — подтвердили позитивную динамику: россияне и иностранные гости совершили 16,5 миллиона поездок, что почти на 10% превышает показатели прошлого года. Самыми популярными у туристов направлениями традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье. В частности, активный рост показывают Крым и Татарстан. Краснодарский край, несмотря на временные сложности, демонстрирует увеличение турпотока на 3%. Значительный вклад в развитие отрасли вносят меры национального проекта «Туризм и гостеприимство», которые уже работают в полном объеме.
«В этом году при поддержке правительства было принято решение дополнительно увеличить лимиты программы льготного кредитования. Это позволит создать 347 новых гостиниц на 78 тысяч номеров, из которых 28 отелей на 4,7 тысячи номеров уже введены в эксплуатацию. Кроме того, мы расширяем поддержку крупных инвестиционных проектов, рассчитанных на увеличение пропускной способности до 53 миллионов посещений в год. В результате в 68 регионах страны появятся 21 новый аквапарк, 16 современных горнолыжных комплексов и 4 масштабных парка развлечений», — прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников.
Он также рассказал о промежуточных итогах обязательной процедуры самооценки для всех средств размещения страны. На сегодняшний день в федеральном реестре Росаккредитации ее успешно завершили 17,7 тысячи объектов, что составляет почти две трети от их общего числа. При этом около 6 тысяч из них — это либо вновь открывшиеся объекты, либо вышедшие из тени, что свидетельствует о позитивном эффекте реформы для легализации рынка.
«Приближается крайний срок, поэтому мы призываем всех управляющих и владельцев гостиниц, баз отдыха, кемпингов не затягивать сроки и пройти эту простую процедуру. Бизнес подтверждает, что процедура понятная и быстрая: для объекта до 100 номеров она занимает около часа. Нам важно, чтобы все, кто принимает туристов, соответствовали установленным требованиям, а у самих гостей была возможность сделать осознанный выбор на основе достоверной информации», — добавил министр.
Новый порядок классификации является обязательным для всех типов средств размещения, включая не только гостиницы, но и ранее не охваченные базы отдыха и кемпинги. Процедура состоит из двух этапов. Первый — обязательная самооценка, которую необходимо пройти до 1 сентября этого года. Второй этап требуется только для тех объектов, которые планируют получить категорию, — так называемые «звезды».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.