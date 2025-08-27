Турпоток по РФ в летний сезон может достигнуть 48 млн поездок

Он также рассказал о промежуточных итогах обязательной процедуры самооценки для всех средств размещения страны. На сегодняшний день в федеральном реестре Росаккредитации ее успешно завершили 17,7 тысячи объектов, что составляет почти две трети от их общего числа. При этом около 6 тысяч из них — это либо вновь открывшиеся объекты, либо вышедшие из тени, что свидетельствует о позитивном эффекте реформы для легализации рынка.