Омичам опять пообещали вонючую ночь

Об ожидаемых неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях предупредили омские синоптики.

Источник: Комсомольская правда

Очередную, бессонную от нестерпимой вони ночь, анонсировал сегодня, 27 августа, телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 21:00 часов 27 августа до 08:00 часов 28 августа, на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что омичи буквально засыпали жалобами все ведомства о невозможной ночной вони, которую им пришлось терпеть 23, 24 и 26 августа. Судя по прогнозу омских синоптиков, завтра, 28 августа, соцсети опять заполнятся гневными комментариями и обращением к властям «сделать хоть что-нибудь».