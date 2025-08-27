Омичам опять пообещали вонючую ночь

Очередную, бессонную от нестерпимой вони ночь, анонсировал сегодня, 27 августа, телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 21:00 часов 27 августа до 08:00 часов 28 августа, на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, что омичи буквально засыпали жалобами все ведомства о невозможной ночной вони, которую им пришлось терпеть 23, 24 и 26 августа. Судя по прогнозу омских синоптиков, завтра, 28 августа, соцсети опять заполнятся гневными комментариями и обращением к властям «сделать хоть что-нибудь».