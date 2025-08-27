В Ташкенте стартовало строительство Национального музея Узбекистана

Проектом занимаются всемирно известные архитекторы: японское бюро Tadao Ando Architect & Associates и немецкая компания Atelier Brückner. Их архитектурная концепция объединила символику круга, квадрата и треугольника — как отражение гармонии культур Востока и Запада.
Генеральным подрядчиком выступает китайская компания CSCEC International Construction. Комплекс музея будет включать трехэтажное здание с двумя подземными уровнями и вспомогательные постройки. Общая площадь будущего музея — 40 тысяч квадратных метров, он будет расположен на месте бывшего Дома приемов «Навруз» рядом с метро «Дружбы народов».
Сейчас в 30 музеях Ташкента хранится более миллиона экспонатов, но из них на постоянной экспозиции представлено лишь небольшая часть. Например, в Государственном музее искусств выставлено всего 2,4 тысячи предметов из более чем 100 тысяч, остальное находится в запасниках из-за нехватки пространства.
Национальный музей решит эту проблему. Здесь будут созданы современные условия для хранения, изучения и выставки произведений искусства и предметов истории, как древних, так и современных. Одновременно в экспозиционных залах смогут быть представлены до 10 тысяч экспонатов.
В музее разместят библиотеку, реставрационные лаборатории, просторные хранилища. Для посетителей предусмотрены конференц-залы, аудитории для образовательных программ, рестораны и детские площадки — всё это на площади в 4 тысячи квадратных метров.
После завершения строительства музей станет частью единого архитектурного ансамбля с медресе Абулкасима, Дворцом дружбы народов и Национальным парком Узбекистана. Он должен стать новым туристическим и культурным центром страны.
Особый акцент будет сделан на сотрудничестве с ведущими мировыми музеями. Уже запланированы совместные проекты и выставки с Лувром, Метрополитен-музеем, Британским музеем и другими известными учреждениями. В результате в Ташкент будут привозить уникальные экспонаты, ранее не представленные в регионе.