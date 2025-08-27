В Ташкенте стартовало строительство Национального музея Узбекистана

Сейчас в 30 музеях Ташкента хранится более миллиона экспонатов, но из них на постоянной экспозиции представлено лишь небольшая часть. Например, в Государственном музее искусств выставлено всего 2,4 тысячи предметов из более чем 100 тысяч, остальное находится в запасниках из-за нехватки пространства.