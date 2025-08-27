Жара +41°C и дожди накроют Казахстан 28 августа

Только, как уточняют метеорологи, на западе, северо-западе и севере страны с прохождением атмосферных пройдут дожди с грозами, возможен град.
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман.
Также отмечено, что днем ожидается сильная жара в области Жетысу.
В Акмолинской, на западе Карагандинской области — +35°С. В Алматинской области — +35−36°С. На западе области — Улытау — +35−38°С. В Мангистауской области — +38°С. В Кызылординской области — +40°С. В пустынных районах Туркестанской области — +41°С.
В Алматинской, Актюбинской области, в области Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге Акмолинской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на юге, в центре Атырауской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской, Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетысу, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее специалисты рассказывали, какой будет погода по Казахстану с 28 по 30 августа 2025 года. Метеорологи обещают, что по стране пройдут дожди и ожидается похолодание.