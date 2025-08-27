Ричмонд
В Курске этап программы «Мама-предприниматель» пройдет в сентябре

Победительница получит грант в размере 150 тыс. рублей.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» пройдет с 15 по 19 сентября в центре «Мой бизнес» в Курске. Она реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учреждении.

Благодаря участию в программе женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске смогут получить все необходимое для открытия своего дела: знания, поддержку единомышленников и стартовый капитал. Обучение проводится в формате тренинга-интенсива по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом.

В финальный день пройдет конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант в размере 150 тыс. рублей.

Региональный этап пройдет по адресу: Курск, улица Горького, 34. Прием заявок продлится до 8 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

«Участие в программе “Мама-предприниматель” — это не только возможность выиграть грант, это еще и вдохновение! Полезные знания, консультации экспертов, знакомство с успешными предпринимателями — прекрасная мотивация для того, чтобы реализовать себя в бизнесе», — отметила директор центра «Мой бизнес» Курской области Ольга Ильинова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.