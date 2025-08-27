В Курске этап программы «Мама-предприниматель» пройдет в сентябре

«Участие в программе “Мама-предприниматель” — это не только возможность выиграть грант, это еще и вдохновение! Полезные знания, консультации экспертов, знакомство с успешными предпринимателями — прекрасная мотивация для того, чтобы реализовать себя в бизнесе», — отметила директор центра «Мой бизнес» Курской области Ольга Ильинова.