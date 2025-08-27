В Майкопе заменят более 10 км водопроводных сетей

Более 10 км изношенных водопроводных сетей заменят до конца года в Майкопе в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.
Ремонт выполнят на 14 самых проблемных участках города. Устаревшие металлические трубы меняют на новые, изготовленные из современных материалов. Они прослужат несколько десятков лет, что повысит надежность всей системы водоснабжения Майкопа. Завершение всех работ и ввод обновленных сетей в эксплуатацию запланированы на начало декабря этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.