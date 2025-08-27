В Майкопе заменят более 10 км водопроводных сетей

Ремонт выполнят на 14 самых проблемных участках города. Устаревшие металлические трубы меняют на новые, изготовленные из современных материалов. Они прослужат несколько десятков лет, что повысит надежность всей системы водоснабжения Майкопа. Завершение всех работ и ввод обновленных сетей в эксплуатацию запланированы на начало декабря этого года.