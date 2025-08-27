Умер Сергей Алексашкин, солист Мариинского театра

На 74-м году жизни скончался выдающийся советский и российский оперный певец, народный артист России Сергей Алексашкин. Об этом сообщил портал «Петербург2».
— Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям, — пишет издание.
Сергей Николаевич отдал сцене Мариинского театра 36 лет, создав за это время более 40 незабываемых образов. Его уникальный бас и драматический талант покорили зрителей по всему миру — от Метрополитен-оперы в Нью-Йорке до Ла Скала в Милане. Особенно глубоко артист раскрывался в русском репертуаре, где его безукоризненное владение голосом сочеталось с редким даром перевоплощения.
Алексашкин гастролировал в странах Европы, США, Австралии и Азии, сотрудничал с ведущими дирижерами современности. Его наследие останется золотой страницей в истории российского оперного искусства. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.