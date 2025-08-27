В Сочи откроют новый корпус школы № 26

Новый корпус школы № 26 в микрорайоне Голубые Дали в Сочи откроют к началу учебного года. Здание возвели в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Общая площадь корпуса превышает 2 тыс. кв. м. В его трех основных блоках расположены спортивный и актовый залы, а также столовая полного цикла. Спортзал рассчитан на проведение уроков физкультуры, секционных занятий и соревнований. Актовый зал будут использовать для школьных мероприятий, концертов, театральных постановок и родительских собраний. Столовая оснащена всем необходимым для приготовления и выдачи горячего питания.
Строительство объекта находится на завершающей стадии. Специалисты совместно с ресурсоснабжающими компаниями проводят последние работы по подключению инженерных сетей.
«Кабинеты сейчас наполняют новым оборудованием и мультимедийной техникой. До начала нового учебного года планируем получить все необходимые документы для ввода блока в эксплуатацию. Он значительно разгрузит 26-ю школу и станет вторым домом для начальных классов, здесь будут заниматься 200 ребят в смену. Всего в Сочи при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева сегодня возводим семь школ и один детский сад», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.