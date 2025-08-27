В Сочи откроют новый корпус школы № 26

«Кабинеты сейчас наполняют новым оборудованием и мультимедийной техникой. До начала нового учебного года планируем получить все необходимые документы для ввода блока в эксплуатацию. Он значительно разгрузит 26-ю школу и станет вторым домом для начальных классов, здесь будут заниматься 200 ребят в смену. Всего в Сочи при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева сегодня возводим семь школ и один детский сад», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.