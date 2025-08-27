Производитель программного обеспечения в Уфе внедрит бережливые технологии

Сотрудники компании обучатся принципам бережливого производства. Основной фокус будет направлен на формирование культуры непрерывных улучшений, снижение издержек и повышение эффективности производственных процессов. Например, специалисты уже прошли обучение на «Фабрике производственных процессов». В дальнейшем они намерены внедрить инструменты бережливого производства, которые помогут сократить время выполнения заказов, устранить потери и повысить качество продукции. На предприятии намерены достичь двукратного роста производительности труда.