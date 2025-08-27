Производитель программного обеспечения в Уфе внедрит бережливые технологии

Уфимский производитель электронной продукции и программного обеспечения — компания «Кастом Инжиниринг» — приступил к внедрению инструментов бережливого производства. Предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
Организация специализируется на мелкосерийном и серийном производстве электронной продукции под брендами К15, Ка-Скад и Ка-Скор. Также она разрабатывает программное обеспечение для систем управления технологическими процессами.
Сотрудники компании обучатся принципам бережливого производства. Основной фокус будет направлен на формирование культуры непрерывных улучшений, снижение издержек и повышение эффективности производственных процессов. Например, специалисты уже прошли обучение на «Фабрике производственных процессов». В дальнейшем они намерены внедрить инструменты бережливого производства, которые помогут сократить время выполнения заказов, устранить потери и повысить качество продукции. На предприятии намерены достичь двукратного роста производительности труда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.