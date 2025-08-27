В Омске простятся с известным сотрудником правоохранительных органов

Также коллеги Виктора Коваленко сообщают, что он был награжден орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней и медалью «За отвагу». Церемония прощания с Виктором Коваленко состоится 28 августа 2025 года с 11:00 до 12:00 часов в Культурном центре УМВД России по Омской области по адресу: г. Омск, ул. Достоевского, д. 2.