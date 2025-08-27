В Омске простятся с известным сотрудником правоохранительных органов

Печальная новость о кончине полковника милиции в отставке Виктора Коваленко появилась сегодня, 27 августа, на официальной странице Управления МВД России по Омской области в соцсети «Вконтакте».
«С прискорбием сообщаем, что 23 августа 2025 года, на 68-м году жизни скончался полковник милиции в отставке Виктор Викторович Коваленко, председатель Омского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Руководство, ветераны и личный состав Управления МВД России по Омской области выражают искренние соболезнования родным и близким усопшего. Светлая память о Викторе Викторовиче навсегда останется в сердцах коллег», — говорится в некрологе ведомства.
Также коллеги Виктора Коваленко сообщают, что он был награжден орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней и медалью «За отвагу». Церемония прощания с Виктором Коваленко состоится 28 августа 2025 года с 11:00 до 12:00 часов в Культурном центре УМВД России по Омской области по адресу: г. Омск, ул. Достоевского, д. 2.
Редакция «КП в Омске» выражает соболезнования родным и близким Виктора Викторовича.