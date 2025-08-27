Бобр поселился в центре Гродно. Об этом сообщает Гродненский зоопарк в своем телеграм-канале.
Водоплавающее животное облюбовало для себя водоем на территории зоопарка.
«Получается, что уже к ставшим привычными “городским” жителям: лисам, норкам, хорькам, ласкам постепенно добавляются еще и бобры», — говорится в сообщении.
Поначалу бобра замечали только ночью, и сотрудники Гродненского зоопарка надеялись, что животное уйдет в поисках своих сородичей и сумеет создать семью вдали от городского шума. Но спустя некоторое время в телеграм-канале появилось видео, как бобр плавает уже и при дневном свете.
«Освоился», — заключили сотрудники зоопарка.
Ранее мы сообщали, что минская милиция ищет поджигателя бобровой плотины: «Вблизи плотины установят фотоловушки».
А еще специалист сказала, что могло осушить целое озеро под Лепелем: «Располагаем сведениями о том, что бобра на данном водном объекте не обнаружили».
Также мы сообщали, что популярный ресторан закрыли в Минске из-за отравлений посетителей.