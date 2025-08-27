Бобр поселился в центре Гродно

Поначалу бобра замечали только ночью, и сотрудники Гродненского зоопарка надеялись, что животное уйдет в поисках своих сородичей и сумеет создать семью вдали от городского шума. Но спустя некоторое время в телеграм-канале появилось видео, как бобр плавает уже и при дневном свете.