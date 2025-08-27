В Лыткарине приступили к созданию нового сквера

Новое общественное пространство вдоль Парковой улицы начали создавать в Лыткарине Московской области. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Лыткарино.
Сквер будет расположен на участке от здания городского МФЦ до отделения «Почты России». На территории высадят около 350 растений, установят современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения. При этом все здоровые деревья будут сохранены. Также рабочие обустроят пешеходную зону с лавочками и урнами. Особое внимание уделят вопросу экологичности: при проведении работ будут использоваться исключительно натуральные материалы. Завершить работы планируют осенью этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.