В Лыткарине приступили к созданию нового сквера

На участке от городского МФЦ до отделения «Почты России» высадят около 350 растений и установят освещение.

Новое общественное пространство вдоль Парковой улицы начали создавать в Лыткарине Московской области. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Лыткарино.

Сквер будет расположен на участке от здания городского МФЦ до отделения «Почты России». На территории высадят около 350 растений, установят современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения. При этом все здоровые деревья будут сохранены. Также рабочие обустроят пешеходную зону с лавочками и урнами. Особое внимание уделят вопросу экологичности: при проведении работ будут использоваться исключительно натуральные материалы. Завершить работы планируют осенью этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.