В Лыткарине приступили к созданию нового сквера

Сквер будет расположен на участке от здания городского МФЦ до отделения «Почты России». На территории высадят около 350 растений, установят современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения. При этом все здоровые деревья будут сохранены. Также рабочие обустроят пешеходную зону с лавочками и урнами. Особое внимание уделят вопросу экологичности: при проведении работ будут использоваться исключительно натуральные материалы. Завершить работы планируют осенью этого года.