Юного футболиста прооперировали по уникальной технике в Нижнем Новгороде

Нижегородские врачи провели уникальную операцию на коленном суставе юного футболиста, чтобы он снова мог тренироваться. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
В Нижнем Новгороде проводятся операции по уникальной технике Macintosh для юных спортсменов. Врачи сохраняют зоны роста в коленном суставе пациентов, что дает им возможность вернуться к тренировкам.
Операции проводит нижегородский травматолог Алексей Крупко. Он отмечает, что вмешательство является непростым, однако стоит того. Многие пациенты приезжают в Нижний Новгород именно для этой операции, так как в мировой практике их проводят очень редко.
Прооперированные годом ранее дети уже вернулись на поле для тренировок с новыми силами и возможностями.
