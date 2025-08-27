Ричмонд
Юного футболиста прооперировали по уникальной технике в Нижнем Новгороде

Врачи сохраняют зоны роста в коленном суставе пациентов, что дает им возможность вернуться к тренировкам.

Нижегородские врачи провели уникальную операцию на коленном суставе юного футболиста, чтобы он снова мог тренироваться. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

В Нижнем Новгороде проводятся операции по уникальной технике Macintosh для юных спортсменов. Врачи сохраняют зоны роста в коленном суставе пациентов, что дает им возможность вернуться к тренировкам.

Операции проводит нижегородский травматолог Алексей Крупко. Он отмечает, что вмешательство является непростым, однако стоит того. Многие пациенты приезжают в Нижний Новгород именно для этой операции, так как в мировой практике их проводят очень редко.

Прооперированные годом ранее дети уже вернулись на поле для тренировок с новыми силами и возможностями.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что юного футболиста из Орла прооперировали в Нижнем Новгороде.