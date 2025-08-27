Случаи смертей от жаркой погоды в тропиках связали с вырубками лесов

На уровне отдельных стран больше всего от этого феномена пострадали жители Индонезии, Демократической Республики Конго и Бразилии, где вырубки лесов затронули жизни от 21 до 49 млн. людей. При этом уровень избыточной смертности, связанной с волнами жары, более чем удвоился в некоторых странах Африки, таких как Танзания. Понимание этого, как надеются ученые, поможет разработать меры, нацеленные на борьбу с вырубками лесов и их экологическими и медицинскими последствиями.