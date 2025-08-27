Ричмонд
В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника

«Новые люди» предложили ввести единое удостоверение школьника по всей России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести единое удостоверение школьника по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным ввести единые удостоверения школьников и старшеклассников, которые могли бы служить официальным документом, подтверждающим статус обучающегося», — сказано в документе.

Отмечается, что подтверждением реализуемости подобной инициативы является опыт города Москвы, где уже действует «Карта москвича» для школьников. По мнению авторов проекта, эта практика доказала свою востребованность и эффективность, и может стать моделью для распространения на федеральном уровне.

Подчеркивается, что такое удостоверение облегчило бы жизнь семьям, избавило бы школы от лишней бюрократической нагрузки и обеспечило бы детям удобный и современный инструмент взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы, а также позволило бы формировать у обучающихся более выраженное чувство принадлежности к образовательному сообществу и уважение к своему статусу.

«Учитывая остроту вопроса и приближение нового учебного года, прошу министерство направить в адрес образовательных организаций официальные разъяснения о возможности выдачи удостоверений школьников на уровне самих школ уже сейчас. Это позволит снять социальную напряжённость, устранить неудобства для родителей и детей, а также создать условия для плавного перехода к последующему нормативному закреплению инициативы», — говорится в документе.