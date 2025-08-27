В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника

Подчеркивается, что такое удостоверение облегчило бы жизнь семьям, избавило бы школы от лишней бюрократической нагрузки и обеспечило бы детям удобный и современный инструмент взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы, а также позволило бы формировать у обучающихся более выраженное чувство принадлежности к образовательному сообществу и уважение к своему статусу.