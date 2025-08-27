Почта России выпустила в обращение марку в честь трудового подвига города Перми в годы войны

Почта России выпустила в обращение новую марку, посвящённую Перми, — «Городу трудовой доблести». Художественная почтовая миниатюра продолжила серию «История».
27 августа в почтовое обращение вышло шесть почтовых марок, посвящённых городам трудовой доблести. Кроме Перми, почтовые миниатюры также посвятили Тюмени, Казани, Магнитогорску, Томску и Пензе.
На пермской почтовой марке проиллюстрирован памятник «Героям фронта и тыла», напоминая о неоценимом вкладе жителей города в Победу. Скульптурная композиция объединяет три образа — воина, поднявшего меч, рабочего, который выковал щит, и Родины-матери, раскинувшей руки. Воин смотрит в сторону запада, откуда пришёл враг. Рабочий — на восток, где был расположен тыл, внёсший большой вклад в борьбу с фашизмом. А Родина — собирательный образ: жены, матери, сестры и невесты, как для солдата, так и для рабочего.
Марка вышла общим тиражом 16 000 экземпляров, её номинал — 60 ₽ Государственный знак почтовой оплаты выпустила АО «Марка» — дочерняя компания Почты.
Сегодня в Штабе общественной поддержки Пермского края состоялось торжественное гашение марки. Для этого Почта России выпустила конверт с памятным изображением и специальный почтовый штемпель, который действует всего один день. Участниками церемонии стали первый заместитель секретаря регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края Вячеслав Григорьев, руководитель аппарата города Перми Александр Молоковских и директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.
«Пермь (Молотов) — одна из тех “фабрик” Победы, благодаря подвигу рабочих и инженеров которых, наша армия смогла превзойти по количеству произведенной бронетехники гитлеровскую Германию и всю Европу. За каждой единицей произведенных авиамоторов, артиллерийских орудий, пушек, снарядов — напряженный, каждодневный труд. В годы Великой Отечественной войны в тылу трудились около 100 тысяч пермяков, а все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу», — подчеркнул Вячеслав Григорьев.
«Уже 5 лет Пермь носит почетное звание “Город трудовой доблести”. Великая Отечественная война отразилась на судьбе нашего города. За Победой стоит титанический труд тысяч наших земляков, и сегодня перед нами поставлена важная задача — сохранить память об этом подвиге. Марка станет напоминанием о неоценимом вкладе тружеников тыла и тех, кто в послевоенные годы восстанавливал нашу страну», — напомнил Александр Молоковских.
«Почта России проводит большую работу по увековечиванию памяти героического подвига фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в почтовое обращение выходит почтовая продукция в память о тех, кто в тылу и на передовой приближал Победу. Особенно приятно, что марка, посвященная труженикам тыла Перми, вышла в почтовое обращение именно в 2025 году, в год 80-летия Великой Победы. Это особый знак уважения и преклонения перед ветеранами и тружениками тыла нашего города, благодарность за их самоотверженный труд в тяжёлые военные годы», — отметила Наталия Доронина.
Почтовую марку «Пермь — город трудовой доблести» можно приобрести в главном почтовом отделении Перми по адресу: ул. Ленина, д. 28. Сегодня до конца рабочего дня все желающие могут также поставить оттиск специального штемпеля. Напомним, что конверты и марки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся предметом гордости филателистов. Такие экземпляры почтовой продукции попадают в музеи и частные коллекции.