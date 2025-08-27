В Геленджике фестиваль креативных индустрий посетили 1800 гостей

Фестиваль креативных индустрий «ЛаЛаФест», который прошел 23 и 24 августа на площадке «Геленджик Арены», посетили 1800 гостей. Мероприятия, направленные на развитие туристической отрасли, соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Основная цель фестиваля — поддержка локальных брендов и развитие культурного диалога между различными творческими направлениями. «ЛаЛаФест» объединил представителей креативного сообщества и стал платформой для обмена идеями, опытом и вдохновением. Фестиваль собрал 25 творческих предпринимателей из Геленджика, Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Армавира, Ростова-на-Дону и Самары.
Впервые прошел детский маркет — юные авторы представили свои работы и творческие идеи. Для детей организовали игровые зоны и творческие мастерские, взрослые смогли посетить выставки, посмотреть концерты и попробовать блюда местной кухни. Также в рамках «ЛаЛаФеста» прошли театральные постановки, интерактивные шоу.
«Мы продолжаем формировать благоприятный имидж курортов Краснодарского края. Для повышения привлекательности в регионе ежегодно проходит более 400 крупных событийных мероприятий. Событийный туризм — это очень перспективный сегмент, который позитивно влияет на имидж региона и является инструментом привлечения туристов и инвестиций. В числе главных точек притяжения горнолыжные курорты Красной Поляны», — отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.