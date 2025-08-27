В России сокращают часы школьных предметов в пользу классных часов и разговоров с детьми

Но что насчет «Разговоров о важном»? Так как, в отличие от многих критиков школьного образования, у меня ребенок есть и уроки эти посещает, я знаю, о чем там говорят. Принято думать, будто раз в неделю, после поднятия флага, детям «промывают головы». А вы программу-то посмотрите. Малышам, например, рассказывают про космос, про Гоголя, русский язык, а еще ​​— про сопротивление домашнему насилию, про горячие линии для детей. Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» включает блок занятий для приучения детей к доброте, семье и семейным ценностям, патриотизму. Есть блок занятий о преемственности поколений и уважении к старшим, о правильном питании и о здоровом образе жизни! И это еще без нового предмета ДНКР, где вообще планируют учить детишек уступать старикам место и не бить младшеклассников с ноги в лоб.