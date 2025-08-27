Ко Дню знаний в Кирове откроют новый сквер

Новый сквер планируют открыть к 1 сентября на улице Заводской в микрорайоне Радужном в городе Кирове. Территорию благоустраивают в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
На территории уже выполнили основной объем работ: обустроили пешеходные дорожки и спортивные площадки. Также там установили оборудование для занятий спортом: ворота, баскетбольные кольца и уличные тренажеры. Специалисты озеленили пространство: высадили деревья, посеяли газон. В сквере смонтировано и подключено освещение.
Сейчас на некоторых участках специалисты завершают укладку резинового покрытия. На детской площадке заканчивают установку игрового комплекса с горками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.