Нижегородские власти создали план для внедрения мессенджера MAX

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Егор Поляков.
Разработанная дорожная карта рассчитана на ближайшие шесть месяцев. Уже к 1 сентября в мессенджере появится чат-бот «Цифровой МФЦ», с помощью которого пользователи смогут записаться на прием, отслеживать статус обращений и получать другую полезную информацию.
Также в MAX будут добавлены функции для связи пациентов с медицинскими учреждениями. Это позволит упростить процесс получения консультаций и оформления необходимых документов.
На осень запланировано подключение родительских чатов, а к 1 декабря — внедрение электронного школьного дневника и чатов с управляющими компаниями.
По словам Егора Полякова, мессенджер уже технически готов к запуску эксклюзивных государственных сервисов. Через MAX можно будет, например, подписывать документы с помощью сервиса «Госключ» или подтверждать личность на портале «Госуслуги».
Разработчики платформы подчеркивают, что MAX создается как универсальный инструмент для личного и делового общения. Пользователям доступны высококачественные аудио- и видеозвонки, передача файлов объемом до 4 ГБ, встроенный ИИ-помощник GigaChat 2.0, а также чат-боты и мини-приложения.
Поляков также отметил, что мессенджер уже поддерживает создание каналов, правда, пока в тестовом режиме.
Ранее сообщалось, что в российский мессенджер MAX добавили технологию электронной подписи «Госключ».
Еще мы рассказывали, что глава Нижегородской области Глеб Никитин запустил канал в мессенджере MAX.