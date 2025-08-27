Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские власти создали план для внедрения мессенджера MAX

Власти Нижегородской области подготовили план по интеграции региональных цифровых сервисов с российским мессенджером MAX.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

Разработанная дорожная карта рассчитана на ближайшие шесть месяцев. Уже к 1 сентября в мессенджере появится чат-бот «Цифровой МФЦ», с помощью которого пользователи смогут записаться на прием, отслеживать статус обращений и получать другую полезную информацию.

Также в MAX будут добавлены функции для связи пациентов с медицинскими учреждениями. Это позволит упростить процесс получения консультаций и оформления необходимых документов.

На осень запланировано подключение родительских чатов, а к 1 декабря — внедрение электронного школьного дневника и чатов с управляющими компаниями.

По словам Егора Полякова, мессенджер уже технически готов к запуску эксклюзивных государственных сервисов. Через MAX можно будет, например, подписывать документы с помощью сервиса «Госключ» или подтверждать личность на портале «Госуслуги».

Разработчики платформы подчеркивают, что MAX создается как универсальный инструмент для личного и делового общения. Пользователям доступны высококачественные аудио- и видеозвонки, передача файлов объемом до 4 ГБ, встроенный ИИ-помощник GigaChat 2.0, а также чат-боты и мини-приложения.

Поляков также отметил, что мессенджер уже поддерживает создание каналов, правда, пока в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что в российский мессенджер MAX добавили технологию электронной подписи «Госключ».

Еще мы рассказывали, что глава Нижегородской области Глеб Никитин запустил канал в мессенджере MAX.