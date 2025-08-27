Нижегородские власти создали план для внедрения мессенджера MAX

Разработанная дорожная карта рассчитана на ближайшие шесть месяцев. Уже к 1 сентября в мессенджере появится чат-бот «Цифровой МФЦ», с помощью которого пользователи смогут записаться на прием, отслеживать статус обращений и получать другую полезную информацию.