Собянин объявил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей

«Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем российского кино. Как классик сказал, это важнейшее из всех искусств. Я очень рад, что оно демонстрирует такие фантастические темпы развития за последние годы. И объем контента, и объем зрителей, которые смотрят российские произведения кино, просто в разы увеличивается. Я думаю, что это самый важный итог нашей работы. Я думаю, что кино сегодня — не только развлечение, это и идеология, и воспитание, и продвижение нашей страны. И то, что вы делаете, — это просто замечательно. Я очень благодарен вам, десяткам тысяч работников кино, которые производят и работают над российским киноискусством», — сказал Собянин.
В ходе общения с режиссерами и продюсерами, работающими на съемочных площадках, мэр объявил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей.
«Мы, конечно, поддерживаем системно все ваши начинания, включая финансовую помощь. По вашей просьбе мы приняли решение о том, что будем субсидировать часть расходов на рекламу кино, если это кино возрождает наши духовные ценности. Это кино для юношей, для подростков — то, что вы делаете сегодня», — рассказал Собянин.
Он добавил, что город делает все, чтобы Москва подтверждала статус российской столицы кино.
«По крайней мере, та инфраструктура, которую мы вместе с вами создаем, она уже мирового уровня. В прошлом году мы с Владимиром Владимировичем (президент России — прим. Агентства “Москва”) открыли первую очередь парка “Москино”. Я должен доложить, что через год мы удвоили объем возможностей площадок “Москино”, — добавил мэр.
Собянин напомнил, что в настоящее время идет модернизация киностудии имени Горького, в результате которой объем съемочных павильонов увеличится в два раза.
Режиссер и кинопродюсер Константин Эрнст, съемки фильма которого осуществляются на площадке кинопарка «Москино», поблагодарил мэра Москвы за поддержку.
«Спасибо вам, Москве за то, что вы делаете для российского кинематографа, и за создание этой беспрецедентной площадки на абсолютно мировом уровне. И Москва подтверждает еще одну свою ипостась мирового лидера — теперь уже в области кинопроизводства. И благодаря “Москино”, я думаю, что российский кинематограф займет следующий уровень своего развития. Это было бы невозможно без помощи Москвы», — подчеркнул Эрнст.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, сегодня завершается второй этап создания кинопарка «Москино». В общей сложности в парке открыты уже 34 натурные площадки и шесть павильонов. Здесь уже прошли съемки более 140 кинопроектов.
В ближайших планах — завершить строительство не менее 10 локаций, в числе которых «Крепость», «Города Восточной Европы», «Сказочный город» и другие. Кроме того, будет построено еще два многофункциональных павильона.
Помимо инфраструктуры для киносъемок, в кинопарке созданы комфортные условия для посетителей и туристов: гостиница, рестораны, музей, фестивальные площадки. Он открыт для всех желающих в выходные и праздничные дни. С момента открытия его посетили свыше 530 тыс. человек.
Новые мере финансовой поддержки кинопроизводителей включают компенсации до 70% затрат на размещение рекламы в столице. Претендовать на получение компенсации могут компании — производители фильмов и мультипликации для детей и юношества, а также авторы проектов, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны. Максимальный объем поддержки — 5 млн руб.
С 23 по 27 августа 2025 году столице прошла вторая Московская международная неделя кино, которую посетили более 700 тыс. человек. В ходе нее было подписано четыре соглашения о киногородах. Партнерами Москвы стали Egypt Film Commission (Каир), Mexico City Film Commission (Мехико), RioFilme (Рио-де-Жанейро) и Ассоциация турецких продюсеров Tesiyap (Стамбул). Предполагается обмен опытом между киноэкосистемами разных стран, обсуждение лучших практик, совместная разработка проектов и формирование устойчивых стратегических связей. Также стороны обязуются стимулировать международный обмен съемочными группами.