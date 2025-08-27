Собянин объявил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей

«Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем российского кино. Как классик сказал, это важнейшее из всех искусств. Я очень рад, что оно демонстрирует такие фантастические темпы развития за последние годы. И объем контента, и объем зрителей, которые смотрят российские произведения кино, просто в разы увеличивается. Я думаю, что это самый важный итог нашей работы. Я думаю, что кино сегодня — не только развлечение, это и идеология, и воспитание, и продвижение нашей страны. И то, что вы делаете, — это просто замечательно. Я очень благодарен вам, десяткам тысяч работников кино, которые производят и работают над российским киноискусством», — сказал Собянин.