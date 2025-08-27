Трем генералам МВД дали от 10,5 до 12 лет и отправили в колонию строгого режима

Фонд поддержки программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области был учрежден в 2008 году. Как отмечает 47news, его создание связывают с инициативой Дмитрия Михальченко, бывшего главы холдинга «Форум». 28 июня 2022 года он был осужден на 20 лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей по делу о хищении 1,2 млрд рублей при строительстве объектов в президентской резиденции в Ново-Огарево.