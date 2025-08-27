Ричмонд
В Краснодаре проверили автобус с 43 иностранцами

24 нелегальных иностранцев выявили в автобусе, остановленном в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре проверили автобус с 43 иностранцами. Полицейские остановили транспорт на Ейском шоссе.

Как оказалось, в пассажирском автобусе находились 24 иностранца, нарушивших режим пребывания на территории России. В отношении приезжих полицейские составили административные протоколы.

«За незаконную перевозку иностранцев административный протокол составлен в отношении водителя автобуса», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что на стройке в Краснодаре нашли 10 незаконно работающих иностранцев. В отношении приезжих составлены административные протоколы.