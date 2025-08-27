Ричмонд
Стало известно меню для гостей «Новой волны»

Организаторы международного конкурса «Новая волна» представили гастрономическое меню для гостей фестиваля в Казани.

Ресторанная карта сочетает традиционные татарские блюда и изысканные европейские позиции.

Среди национальных специалитетов гости могли попробовать эчпочмак с бульоном из фермерского цыпленка за 990 рублей. Европейская кухня была представлена фуа-грой на тосте бриошь за 3500 рублей и медальонами из телячьей вырезки за 5790 рублей. Для ценителей роскоши предлагались камчатский краб за 25 тысяч рублей и икра за 17 тысяч.

Десертная линейка включала как традиционный чак-чак за 590 рублей, так и современные варианты вроде лаймового сорбета за 1490 рублей. Хлебная корзина с маслом «Бер-нуазет» оценивалась в 790 рублей. Меню демонстрирует синтез культурных гастрономических традиций в рамках масштабного музыкального события.

Ранее в Казани открыли арт-объект «Новая волна» с участием российских звезд.