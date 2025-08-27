Дятлова рассказала, когда снова запустят пять городских фонтанов

Пять фонтанов, которые отключили в Калининграде в середине августа, могут снова запустить в начале сентября. Об этом заявила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте».
Мы отключили пять фонтанов по предложению Роспотребнадзора для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. У нас сложилась сложная ситуация с энтеровирусной инфекцией. Вода является одним из распространителей, поэтому сделали остановку, — отметила Дятлова.
Она также уточнила, что после начала учебного года в школах власти оценят эпидемиологическую обстановку. Если не будет роста заболеваемости, то с 5 сентября фонтаны включат.
В Калининграде приостановили работу пяти гидротехнических сооружений с 13 августа. Власти отключили объекты у Музея изобразительных искусств, возле стадиона «Балтика», «детский» фонтан на набережной Верхнего озера, у памятника морякам-балтийцам на Московском проспекте и в сквере перед Домом искусств.
В Роспотребнадзоре отмечали, что со второй половины июня в регионе растёт уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Основная группа риска — дети до шести лет. Самый высокий уровень заболеваемости отмечали в Багратионовском, Черняховском, Полесском округах и в Калининграде.
Городские фонтаны в Калининграде запустили 1 мая. В жаркие дни жители города активно купаются в сквере у Музея изобразительных искусств, а также перед стадионом «Балтика». В администрации Калининграда неоднократно предупреждали о том, что гидротехнические сооружения для этого не предназначены. В мэрии отмечали, что люди не только создают угрозу для своего здоровья, но и наносят ущерб городским объектам.