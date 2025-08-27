В Новосибирской области расширят профориентацию в сфере профтехобразования

Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что профориентация должна перейти от разовых акций к системной работе с вовлечением школьников и работодателей. В пример был приведён проект «Вместе с Опорой», реализуемый совместно с новосибирским отделением «Опоры России». Он предполагает участие бизнеса через Единую модель профориентации «Билет в будущее».