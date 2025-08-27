В Новосибирской области расширят профориентацию в сфере профтехобразования

На съезде работников образования в регионе обсудили приоритеты развития среднего профобразования и усиление профориентационной работы среди школьников и работодателей.
27 августа в рамках XXV съезда работников образования Новосибирской области прошло совещание, посвящённое развитию среднего профессионального образования на 2025−2026 учебный год. Основное внимание уделили подготовке квалифицированных кадров для экономики, укреплению связей с предприятиями и расширению федеральной программы «Профессионалитет». Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».
Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что профориентация должна перейти от разовых акций к системной работе с вовлечением школьников и работодателей. В пример был приведён проект «Вместе с Опорой», реализуемый совместно с новосибирским отделением «Опоры России». Он предполагает участие бизнеса через Единую модель профориентации «Билет в будущее».
Также обсуждалось укрепление материально-технической базы колледжей. В 2025 году начнётся капитальный ремонт здания Новосибирского колледжа промышленных технологий, а в 2026-м — педагогического колледжа № 1 имени А. С. Макаренко. В 2026—2027 годах в программу ремонта войдут ещё три учреждения.
Дудникова призвала колледжи активнее участвовать в проекте «Профессионалитет», который предусматривает финансирование ремонтных работ и создание образовательных кластеров. Сейчас в регионе функционируют девять таких объединений.
Руководитель центра научно-методического сопровождения Фонда гуманитарных проектов Игорь Иванов сообщил, что в школы внедряется Единая модель профориентации. Её особенностью станет региональный компонент: знакомство учащихся с востребованными профессиями через профессиональные пробы, экскурсии и тематические мероприятия.