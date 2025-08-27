Ричмонд
Появилась новая информация о компании Стивена Сигала в России

Появилась новая информация о компании Стивена Сигала и его сына в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал совместно с сыном Домиником Сигалом стали соучредителями компании ООО «Хикари» в России, фирма зарегистрирована 26 августа, следует из данных системы проверки контрагентов «Контур. Фокус».

Так, Стивен Сигал в этой компании имеет долю 34%, а Доминик — 33%. Еще 33% принадлежат ООО «Эко-Инвест 23», отмечается в данных сервиса.

Согласно данным, основная деятельность компании связана с консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Она была зарегистрирована 26 августа 2025 года.

В июле киноактер вышел из состава руководства общества с ограниченной ответственностью «Пять Элементов», которое было зарегистрировано 22 марта 2023 года.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.