«Гроза и град»: омичей предупредили об ухудшении погодных условий

О возможных неблагоприятных погодных условиях — порывистом ветре, грозе и граде — предупреждает сегодня, 27 августа, пресс-центр администрации города Омска. Буйство стихии планируется омскими синоптиками на 28 августа.
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 28 августа с сохранением на ночь 29 августа в отдельных районах Омской области ожидаются порывы ветра 15−20 /с, грозы, град. Ночью 29 августа ожидаются дожди от небольших до сильных», — говорится в сообщении ведомства.
Омичей предупреждают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, им следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.