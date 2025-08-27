Казань впервые приняла международный музыкальный конкурс «Новая волна»

Инцидент произошел и с Shamanoм. На четвертый день фестиваля во время выступления он опустился на колени на помост и протянул руку фанатке, а та ухватила его за кисть и с силой потянула. Певец с трудом высвободился. Но ничего страшного не произошло — Екатерина Мизулина встретила его за кулисами, и они ушли после выступления, держась за руки. На следующий день они появились на выступлении Татьяны Булановой в парных луках: бордовых брюках и майках с накинутыми сверху черными кожаными бомберами, где Shaman стал пародировал подтанцовку певицы, которая стала мемом в интернете.