Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию регионов

Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию субъектов России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию субъектов страны, сообщили в аппарате зампреда правительства.

«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел селекторное совещание с заместителями глав регионов, отвечающими за научно-технологическое развитие (РНТР)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основными темами стали обсуждение ключевых решений стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Мишустина по модели развития науки и планы по подготовке следующей, развитие регионального сегмента домена «Наука и инновации», итоги оценки зрелости системы управления научно-технологическим развитием каждого региона.

«Перед нами стоит важная задача — выстроить в каждом регионе России систему управления научно-технологическим развитием, которая трансформирует научный потенциал в конкретные технологии, продукты и услуги для экономики и общества», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что в России будет запущено два пилотных проекта: по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема при участии РНТР субъектов и масштабированию региональных конкурсов по модели Российского научного фонда.

Ожидается, что пилотный проект по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема даст возможность субъектам получать специалистов по востребованным в них направлениям и гарантированно обеспечивать их работой.

Второй пилотный проект позволит учитывать специфические нужды и конкурентные преимущества каждого региона. Так, отбор и финансирование научных проектов будут происходить на региональном уровне под контролем институтов развития.

