В Молдове растет заболеваемость COVID-19, а экспресс-тестов в больницах и поликлиниках нет: Зачем нужен министр здравоохранения, который ни за что не отвечает

По мнению Немеренко экспресс-тесты должны покупать сами больницы.

Источник: Комсомольская правда

Немеренко признала, что в больницах и поликлиниках Молдовы нет экспресс-тестов на коронавирус, хотя в стране растет заболеваемость COVID-19.

Министр здравоохранения заявила, что она тут ни при чем и за это не отвечает. Из слов Немеренко внезапно выяснилось, что экспресс-тесты… должны покупать сами больницы.

До Аллы Немеренко вряд ли доходит, что ей можно каждый день задавать простой вопрос — а на кой, простите, черт она нужна на посту министра, если не отвечает, то за одно, то за другое?

В чем ее функция? С трибунки в парламенте хаять советскую власть, которая (в отличие от этой мадам) отвечала вообще за все, что касалось здоровья людей?

По сравнению с людьми, которые трудились в советской системе здравоохранения — мы даже не говорим о таких светилах, как Наталья Георгиу, а о простых врачах и работниках министерства, Немеренко — это бездарное, безответственное ничтожество, резюмирует rusputnikmd_2.

Кстати, с 18 по 24 августа в Молдове выявили 993 случая коронавируса.

Это на 52% больше, чем неделей ранее.

346 заболевших — дети до 14 лет.

Лабораторные анализы показали, что речь о новом штамме коронавируса, получившем название «Стратус».

