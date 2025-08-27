Немеренко признала, что в больницах и поликлиниках Молдовы нет экспресс-тестов на коронавирус, хотя в стране растет заболеваемость COVID-19.
Министр здравоохранения заявила, что она тут ни при чем и за это не отвечает. Из слов Немеренко внезапно выяснилось, что экспресс-тесты… должны покупать сами больницы.
До Аллы Немеренко вряд ли доходит, что ей можно каждый день задавать простой вопрос — а на кой, простите, черт она нужна на посту министра, если не отвечает, то за одно, то за другое?
В чем ее функция? С трибунки в парламенте хаять советскую власть, которая (в отличие от этой мадам) отвечала вообще за все, что касалось здоровья людей?
По сравнению с людьми, которые трудились в советской системе здравоохранения — мы даже не говорим о таких светилах, как Наталья Георгиу, а о простых врачах и работниках министерства, Немеренко — это бездарное, безответственное ничтожество, резюмирует rusputnikmd_2.
Кстати, с 18 по 24 августа в Молдове выявили 993 случая коронавируса.
Это на 52% больше, чем неделей ранее.
346 заболевших — дети до 14 лет.
Лабораторные анализы показали, что речь о новом штамме коронавируса, получившем название «Стратус».
