Современный Центр вирусологии открылся в Иркутске

В учреждении будут проводить диагностику более 40 видов инфекций.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске состоялось открытие современного Центра вирусологии. Новое подразделение создано на основе лаборатории областного центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Законодательного Собрания региона, Центр оснащен современным оборудованием роботизированными комплексами.

— Это единственный центр за Уралом. Уверен, что учреждение станет не только логистическим центром в Приангарье, но и опорным пунктом в Сибирском федеральном округе", — прокомментировал председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников.

В центре будут проводить молекулярно-биологические исследования и диагностику более 40 видов вирусных инфекций. Ежемесячно объем исследований составит свыше 7 тысяч. Основная цель учреждения — выявлять и эффективно лечить пациентов, у которых есть инфекции на ранних стадиях.