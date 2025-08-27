В Новосибирске с начала года от укусов клещей пострадали почти 13 тысяч человек

Сезонная активность клещей идёт на спад, однако Роспотребнадзор напоминает жителям региона о мерах предосторожности и необходимости вакцинации.
С начала 2025 года в Новосибирской области зафиксировано 12 979 обращений по поводу укусов клещей. Этот показатель на 2,6% ниже уровня прошлого года. Только за последнюю неделю в медицинские учреждения обратились 115 человек, из них 25 в областном центре, пишут в паблике Роспотребнадзора по Новосибирской области.
По данным регионального ведомства, больше всего случаев укусов зафиксировано в Новосибирском районе (2552 обращения), Искитимском (1596) и Мошковском (1015). В самом Новосибирске зарегистрировано 2096 случаев. В Дзержинском районе города отмечено 13 обращений, в Ленинском 6.
Специалисты призывают жителей соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, надевать закрытую светлую одежду, проверять тело и домашних животных после прогулок, особенно в зонах с высокой травой и кустарниками.
В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остаётся вакцинация:
«Прививка снижает риск развития тяжёлых форм заболевания при укусе заражённого клеща».