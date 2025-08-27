В Новосибирске с начала года от укусов клещей пострадали почти 13 тысяч человек

С начала 2025 года в Новосибирской области зафиксировано 12 979 обращений по поводу укусов клещей. Этот показатель на 2,6% ниже уровня прошлого года. Только за последнюю неделю в медицинские учреждения обратились 115 человек, из них 25 в областном центре, пишут в паблике Роспотребнадзора по Новосибирской области.