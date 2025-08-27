Нацбанк прокомментировал сложности с Apple Pay в Беларуси

Национальный банк прокомментировал сложности с Apple Pay в Беларуси, призвав пользоваться национальными сервисами. В последнее время у некоторых коммерческих банков Беларуси возникают трудности с использованием клиентами платежного сервиса Apple Pay. Ситуацию, как пишет БелТА, прокомментировал начальник управления платежной системы и цифровых технологий регулятор Антон Подрез.
Он отметил, что белорусские банки лишены возможности влиять на политику и операционные решения иностранных платежных сервисов.
Вместе с тем, белорусские банковские структуры активно работают с тем, чтобы восстановить возможность использования сервиса, минимизировав неудобства для своих клиентов.
Антон Подрез указал и на альтернативные варианты, в частности, представитель Нацбанка призвал белорусов при оплате товаров и услуг активнее использовать карты национальной платежной системы «Белкарт», а также такие белорусские сервисы как «БЕЛКАРТ PAY» и E-pos.
— Они обладают не меньшей функциональностью внутри страны, а главное — за их бесперебойную работу отвечает Национальный банк и белорусские банки, — подчеркнул специалист.
