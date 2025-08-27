Завтра в Перми фонд «Защитники Отечества» проведет расширенный прием граждан

Прикамский филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, членов семей погибших бойцов.
Завтра, 28 августа, проведут консультации специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития, Центробанка, госюрбюро, военной и краевой прокуратуры, краевого ГУФССП России, а также центра занятости населения.
С 15.00 до 18.00 на очном приеме в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут получить консультационную, социальную и юридическую помощь. Такие расширенные приемы проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца.