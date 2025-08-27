В Апастовском районе Татарстана выявили лучших пчеловодов

Мероприятие приурочили ко Дню пчеловода. Всего в конкурсе приняли участие 25 пчеловодов, которые представили свой мед. Гости фестиваля дегустировали разные виды меда, оценивали его вкус и качество. По итогам Халил Магсумов занял первое место в конкурсе и был награжден Кубком новичка. Второе и третье места разделили Дамир Гатипов и Хайдар Назмиев. Каждому победителю вручили дипломы.