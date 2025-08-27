В Апастовском районе Татарстана выявили лучших пчеловодов

Конкурс «Пчелотуй» прошел на набережной реки Табарки в Апастовском районе Татарстана. Его организовали в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в районной администрации.
Мероприятие приурочили ко Дню пчеловода. Всего в конкурсе приняли участие 25 пчеловодов, которые представили свой мед. Гости фестиваля дегустировали разные виды меда, оценивали его вкус и качество. По итогам Халил Магсумов занял первое место в конкурсе и был награжден Кубком новичка. Второе и третье места разделили Дамир Гатипов и Хайдар Назмиев. Каждому победителю вручили дипломы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.