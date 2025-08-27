Ремонт двухэтажного знания школы № 6 завершается в городе Новокуйбышевске в Самарской области. Его улучшают в ходе реализации национального проекта «Молодежь дети», сообщили в администрации городского округа Новокуйбышевск.
За лето образовательное учреждение 1969 года постройки значительно преобразилось. Специалисты провели комплекс работ. Они полностью отремонтировали кровлю, завершают обновление фасада. Также они улучшили помещения на первом и втором этажах. Входные группы стали удобнее и безопаснее благодаря ремонту крылец.
Помимо этого, в здании заменили систeмы электричества, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.