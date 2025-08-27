В России расширили список нежелательных организаций

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, бельгийскую НПО «Защити защитников»* и «Платформу гражданской солидарности»*, следует из соответствующей базы ведомства.