В России расширили список нежелательных организаций

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, бельгийскую НПО «Защити защитников»* и «Платформу гражданской солидарности»*, следует из соответствующей базы ведомства.
«ProtectDefenders* (“Защити защитников”) (Королевство Бельгия)… Civic Solidarity Platform* (“Платформа гражданской солидарности”)», — значится в перечне.
Согласно перечню, Генеральная прокуратура РФ признала данные организациями нежелательными 6 августа.
*иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.