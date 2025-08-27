Ричмонд
«Недопустимо указывать в справке: разрешено использование мобильной связи по медпоказаниям». Минздрав Беларуси озвучил новшества по справкам в школу

Минздрав Беларуси озвучил новшества по справкам в школу.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения Беларуси озвучили новшество, касающееся справок в школу. Как мы писали ранее, с 1 сентября 2025 года в школах Беларуси вводится ограничение на использование мобильных телефонов, планшетов и гаджетов во время учебы. По новым правилам, школьники в начале дня будут сдавать свои гаджеты, а после уроков получать их обратно.

Есть и некоторые исключения, в частности, мобильными телефонами разрешается пользоваться ученикам, нуждающимся в использовании мобильных устройств по состоянию здоровья, например, для проведения мониторинга сахара в крови при сахарном диабете.

Есть и прочие исключения: нарушения опорно-двигательного аппарата, проблемы с речью и слухом.

К примеру, если школьник имеет проблемы с опорно-двигательной системой, то, Минздрав в графу «рекомендации» медицинской справки предлагает включить: «подъем тяжестей до 3 кг (до 5 кг)». Если ребенок имеет проблемы аутического спектра, то в графе рекомендации должна быть запись следующего содержания: «возможно использование на мобильном устройстве приложения по альтернативной дополнительной коммуникации».

Минздрав в своем комментарии указал: все эти исключения следует в справке описывать отдельно.

«Недопустимо указывать в медицинской справке общую рекомендацию: разрешено использование мобильной связи по медицинским показаниям», — отметили в профильном министерства.

