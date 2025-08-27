Мэр Иркутска вручил почетные грамоты и благодарности педагогам. Им присвоили звание «Почетный работник сферы образования РФ». Церемония награждения состоялась в рамках образовательного мероприятия «Августовские педагогические совещания — 2025». Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Признание учителей на федеральном и региональном уровнях — это оценка всей системы образования города. Другим показателем эффективной работы является ежегодный рост числа выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, — сказал мэр города Руслан Болотов.
Сейчас в столице региона проходит системная работа для повышения престижа профессии педагога. Большое внимание уделяют профессиональному развитию молодых учителей и воспитателей.
Что касается инфраструктуры, то зимой в Иркутске досрочно сдали новый детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха. Весной начал работу блок начальной школы № 75. Скоро построят школу на 1550 мест на улице Ярославского. Продолжается возведение школы в микрорайоне Союз.