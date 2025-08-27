Последние новости к вечеру 27 августа 2025 года: главные события

В Кремле заявили об обсуждении повышения уровня представителей Москвы и Киева
«Точных сроков пока назвать не можем. Эта работа продолжается, и мы считаем, она должна продолжаться, потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены», — заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США ввели 50-процентные пошлины против Индии
Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Стороны провели пять раундов переговоров, но безуспешно.
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике.
Мэра Владимира задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве
Как сообщают СМИ, Дмитрия Наумова, предположительно, подозревают в связях с членами преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия», которая была задержана ранее.
Трех экс-генералов МВД приговорили к длительным срокам за крупные взятки
Экс-начальник петербургского управления, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его бывшие подчиненные, генерал-майоры Алексей Семенов и Иван Абакумов, получили 10,5 и 11,5 лет.