Последние новости к вечеру 27 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 27 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 27 августа — в проекте Новости Mail.

В Кремле заявили об обсуждении повышения уровня представителей Москвы и Киева

Источник: РИА "Новости"

«Точных сроков пока назвать не можем. Эта работа продолжается, и мы считаем, она должна продолжаться, потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены», — заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США ввели 50-процентные пошлины против Индии

Источник: Reuters

Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Стороны провели пять раундов переговоров, но безуспешно.

Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике.

Мэра Владимира задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

Как сообщают СМИ, Дмитрия Наумова, предположительно, подозревают в связях с членами преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия», которая была задержана ранее.

Трех экс-генералов МВД приговорили к длительным срокам за крупные взятки

Источник: РИА "Новости"

Экс-начальник петербургского управления, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его бывшие подчиненные, генерал-майоры Алексей Семенов и Иван Абакумов, получили 10,5 и 11,5 лет.

