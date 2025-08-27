Последние новости к вечеру 27 августа 2025 года: главные события

«Точных сроков пока назвать не можем. Эта работа продолжается, и мы считаем, она должна продолжаться, потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены», — заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.