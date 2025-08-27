В Прикамье начинаются 5-й и 6-й этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Завтра у спортсменов будут тренировки, а соревнования начнутся в пятницу. Зрителей ждет напряженная борьба на большом и среднем трамплинах. В Чайковском традиционно выступают представители самых разных регионов — от Сахалина и Магадана до Москвы и Санкт-Петербурга, что придает турниру широкую географию и демонстрирует развитие прыжков на лыжах с трамплина по всей стране. По итогам этапов будут определены победители и призеры заключительной части летнего Кубка России, а также сформированы ключевые ориентиры на осенне-зимнюю часть сезона.