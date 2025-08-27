В Прикамье начинаются 5-й и 6-й этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

С 27 августа по 1 сентября в Чайковском на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» проводятся заключительные этапы летней серии Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Это ключевое событие завершает летний соревновательный сезон и соберет сильнейших спортсменов страны.
Программа турнира включает соревнования на трамплинах K-95 и K-125 в индивидуальном и командном форматах. Финальные старты позволят определить лидеров общего зачета Кубка России, а также станут важной частью подготовки сборной команды к международным стартам.
В числе участников — олимпийские призеры Данил Садреев (Республика Татарстан) и Евгений Климов (Свердловская область / Пермский край), а также представители ведущих региональных школ. Особое внимание приковано к спортсменам Пермского края: Владислав Мустафин — чемпион России, Ксения Каблукова — обладательница Континентального кубка, уроженка города Чайковский. В стартовых списках также амбассадоры проекта «Лига Регионов»: Константин Николаев, Никита Лобода, Илья Маньков, Данила Букин и Александра Кустова.
Завтра у спортсменов будут тренировки, а соревнования начнутся в пятницу. Зрителей ждет напряженная борьба на большом и среднем трамплинах. В Чайковском традиционно выступают представители самых разных регионов — от Сахалина и Магадана до Москвы и Санкт-Петербурга, что придает турниру широкую географию и демонстрирует развитие прыжков на лыжах с трамплина по всей стране. По итогам этапов будут определены победители и призеры заключительной части летнего Кубка России, а также сформированы ключевые ориентиры на осенне-зимнюю часть сезона.
Соревнования на комплексе «Снежинка» вновь подтвердят высокий статус Прикамья в системе подготовки и развития этого вида спорта, отмечают в Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.