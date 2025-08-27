Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1 сентября в Ростовской области запретят розничную продажу алкогольной продукции

В День знаний на Дону ограничат розничную торговлю горячительным.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября, в День знаний, в Ростовской области запретят розничную продажу алкогольной продукции, напоминает директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.

Ограничение введут на основании областного закона. Нарушителей ждет административная ответственность в виде штрафа, сумма которого может достигать 300 тысяч рублей. Также возможна конфискация товара.

При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания, там горячительное будут продавать в обычном режиме. Специалисты департамента потребительского рынка Ростовской области планируют мониторинговые мероприятия.

Подпишись на нас в Telegram.