1 сентября в Ростовской области запретят розничную продажу алкогольной продукции

1 сентября, в День знаний, в Ростовской области запретят розничную продажу алкогольной продукции, напоминает директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.
Ограничение введут на основании областного закона. Нарушителей ждет административная ответственность в виде штрафа, сумма которого может достигать 300 тысяч рублей. Также возможна конфискация товара.
При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания, там горячительное будут продавать в обычном режиме. Специалисты департамента потребительского рынка Ростовской области планируют мониторинговые мероприятия.
